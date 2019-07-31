تعرفوا إلى الـ"دي جي" الأعلى أجرًا في العالم 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 03:32 مساءً - احتل ثنائي الـ"دي جي" الأمريكي "ذا شينسموكرز" المكون من الموسيقيين أندرو تاغارت وأليكس بول، المركز الأول في قائمة مجلة "فوربس" المتخصصة في قياس ثروات المشاهير ورجال الأعمال بأعلى "دي جي" أجرًا لعام 2019، وذلك بأجر يبلغ 46 مليون دولار .

فيما حصل على المركز الثاني المنتج مارشميلو بأجر 40 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أنّ دخله قد تضاعف منذ العام الماضي، وأصبح مقيمًا في نادي كاوس الكبير الجديد في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الاسكتلندي كالفن هاريس، الذي تصدر يتصدر قائمة منسقي الأغاني الأعلى أجرًا في العالم لست مرات على التوالي، بأجر يبلغ 38.5 مليون دولار.

وشملت قائمة العشرة الأوائل ستيف أوكي (30 مليون دولار)، وديبلو (25 مليون دولار) ، وتيستو (24 مليون دولار)، ومارتن هاريكس (19 مليون دولار)، وديفيد غيتا (18 مليون دولار) ، وزد (17 مليون دولار) و آرمين فان بورين (15 مليون دولار).

وفي عام 2017 ، صنف "ذا شينسموكرز" قائمة الموسيقيين الأكثر مبيعًا. وشملت القائمة أيضًا إد شيران ، ودريك ، وثيل سويفت ، وكيندريك لامار ، وإيمينيم ، وبرونو مارس ، وذا ويكند ، وتخيل دراغونز، ولينكين بارك. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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