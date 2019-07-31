شهر أغسطس يكشف سر علاقة النجوم بالفن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 31 يوليو 2019 03:32 مساءً - قصصٌ وإنجازات وحكايات، خلَّدتها الأزمنة بين الروايات الدرامية، ونغم المغنى والقصيد، والبصمة الذهبية التي تركها نجومٌ، وُلِدوا في شهر أغسطس.

وقد شهد هذا الشهر رحيل نجوم، تركوا إرثاً فنياً كبيراً، خاصة عمالقة الزمن الجميل، وولادة آخرين، أثروا الدراما والفن، ولا يزالون يكملون مسيرتهم بكل همة وجد.

وتتنوَّع المجالات التي اشتهر فيها هؤلاء النجوم العرب بين السينما والغناء والدراما.

وبما أنَّ أغسطس يبدأ يوم غد، نستعرض لكم في سياق التقرير التالي علاقة هذا الشهر بالنجوم.



رشدي أباظة وقصص العشاق

رشدي أباظة



يعد من أبرز الوجوه السينمائية المصرية. حمل معه قصصاً وحكايات من الزمن الجميل منذ حقبة الخمسينيات الميلادية حتى أواخر السبعينيات.

عُرف بأعماله الرومانسية، ومحبته للنساء، وعلى الرغم من أن معظم أفلامه، جاءت في زمن الأبيض والأسود، إلا أنه تمكَّن من فرض اسمه في السينما المصرية والعربية.

حقق أباظة، الذي وُلِدَ في 3 أغسطس 1926، عديداً من الإنجازات، حيث شارك في أكثر من 100 فيلم على مدى 30 عاماً، حصد فيها نجاحات كبيرة عبر تجسيد أدوار مختلفة، ليصبح أحد أهم الممثلين المصريين.



طلال مداح ومرحلة تأسيس الأغنية السعودية

طلال مداح



يُعرف الفنان الراحل طلال مداح، بأنه من أهم مؤسسي الأغنية السعودية التي اشتهرت بفضله، إذ خرج بها من نطاق المحلية إلى فضاءات أوسع عربياً.

ويعد مداح أول مغنٍّ سعودي، ينشر الأغنية السعودية خارج حدود الوطن، كما أضاف إليها أنماطاً موسيقية مختلفة ومتنوعة، ما أسهم في تطور هذه الأغنية، ووصول صداها إلى العالم العربي أجمع.

وقد تغنَّى من ألحانه كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية، وحقق عديداً من الإنجازات، ونال عديداً من التكريمات، آخرها إطلاق اسمه على مسرح مركز الملك فهد الثقافي "المفتاحة سابقاً".

وُلِدَ طلال مداح في 5 أغسطس، وتوفي في الـ 11 من الشهر نفسه إثر سكتة قلبية.



نجاة الصغيرة والأغنية السينمائية

نجاة الصغيرة



أنجبت مصر أحد أجمل الأصوات الغنائية، الفنانة نجاة الصغيرة، التي تمكَّنت على مدى خمسة عقود بفضل قدراتها الفنية الهائلة من إبهار عشاق الفن الأصيل، ومتابعي الأفلام السينمائية، ما جعل منها فنانة شاملةً، ممثلة ومغنية.

وخاضت نجاة مرحلة التمثيل والغناء معاً، ويزخر أرشيفها الفني بكثير من النجاحات العربية، ملهمةً الذائقة الفنية بأجمل الأعمال، حيث تمتلك في رصيدها 13 فيلماً سينمائياً، غنَّت في بعضها عدداً من أعمالها.

وتعاونت نجاة، التي وُلِدت في 11 أغسطس 1938، مع عمالقة الموسيقى والأغنية المصرية والعربية، منهم محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، ومحمد الموجي، وسيد مكاوي، ورياض السنباطي.



عبدالمجيد عبدالله معشوق الجماهير

عبدالمجيد عبدالله



أحد أبرز الفنانين الذين ولدتهم الأغنية السعودية. بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات الميلادية، حيث كان ظهوره الأول على مسرح التلفزيون، يومها قدمه فنان العرب محمد عبده، واصفاً إياه بـ "الصوت الواعد".

طرح عبدالمجيد خلال مسيرته الفنية أكثر من 30 ألبوماً غنائياً، وتنوَّعت ألحانه التي قدمها ما بين العاطفي والحزين والرومانسي والطربي، ما أسهم في تحوله إلى "معشوق لجماهير الفن".

تعاون عبدالمجيد ، الذي وُلِد في 3 أغسطس 1962، مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية السعودية والعربية، منهم سامي إحسان، وسراج عمر، وعبد الرب إدريس، وطارق محمد، وقدَّم أعمالاً غنائية ناجحة، أما آخر ألبوم طرحه، فحمل عنوان "اسمعني" عام 2015.

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حسين الجسمي وانطلاقة الألفية

حسين الجسمي

ألهم الفنان حسين الجسمي الجمهور الخليجي والعربي منذ دخل عالم الغناء عام 2002، حينما طرح أول ألبوم غنائي.

وخلال مشواره الفني الزاخر بالنجاحات، طرح الجسمي عدداً من الألبومات والأعمال الغنائية التي حققت انتشاراً واسعاً في الوطن العربي.

ويعد الجسمي، الذي وُلِد في 25 أغسطس 1979، من أبرز فناني الخليج، وقدَّم كثيراً من الأنشطة الفنية المتنوعة على صعيد الحفلات الغنائية، والمناسبات الفنية، والمشاركات الإنسانية، وحققت أعماله في "يوتيوب" انتشاراً واسعاً، ففي سبتمبر 2019، احتفى الجسمي بإنجاز جديد في مسيرته الفنية بوصول مجمل أعماله في "يوتيوب" إلى مليار مشاهدة.



تامر حسني المغني والممثل

تامر حسني



يطلق على تامر حسني لقب الفنان الشامل، إذ يجمع بين الغناء والتمثيل والتلحين منذ بدايته الفنية في الألفية الجديدة.

وخاض تامر، الذي وُلِد في 16 أغسطس 1977، واشتُهر بالغناء، غمار التمثيل في مجموعة من الأفلام التي حققت انتشاراً كبيراً في الوطن العربي، وتمكَّن بجدارة من وضع بصمته في المجالين الغنائي والدرامي. وطرح تامر عدداً من الألبومات الغنائية، كما قدَّم عديداً من الأعمال المنفردة، وحصد جوائز فنية مختلفة، وكوَّن قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال الأغنية الشبابية التي يقدمها، وإجادته الأدوار التي تُقدَّم له في السينما.

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