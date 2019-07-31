سيرة ذاتية موجزة للإعلامي عبد الرحمن الشبيلي الذي وافته المنية اليوم

نشرت وزارة الإعلام سيرة ذاتية مختصرة للإعلامي عبد الرحمن الشبيلي الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء. ووُلد الشبيلي في مدينة عنيزة بالقصيم عام 1944م، وحصل على شهادة الليسانس في تخصص اللغة العربية، كما حصل على الدكتوراه في تخصص الإعلام من جامعة أوهايو.

وأسهم الشبيلي في تأسيس عدد من المؤسسات الإعلامية، كإذاعة وتلفزيون الرياض اللذين تأسسا في عام 1965م، كما تولى منصب مدير عام التلفزيون ووكيل وزارة الإعلام، ورئاسة مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة الصحفية، ومجلس أمناء الشركة السعودية للأبحاث والنشر. وقدّم الشبيلي طوال مسيرته عدداً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، وعمل أستاذاً في جامعة الملك سعود، وعضوا في المجلس الأعلى للإعلام وفي مجلس الشورى. وكتب الشبيلي عدداً من المؤلفات، منها كتب: نحو إعلام أفضل، والإعلام في المملكة، وإعلام وأعلام، والملك عبد العزيز والإعلام.