فيلم The Lion King ينضم لقائمة الكبار بعد تخطى المليار دولار إيرادات

نجح فيلم الرسوم المتحركة The Lion King، في الانضمام لقائمة الأفلام التي تجاوز أرباحها حاجز المليار دولار، في شباك التذاكر العالمية، بعد طرحه في 17 يوليو الجاري، بعد أقل من ثلاثة أسابيع في شاشات العرض، ليحقق 362 مليون دولار محلياُ و 638 مليون دولار حول العالم. وأصبح فيلم النسخة الحية The Lion King، رابع الأفلام الذين نجحوا في تحقيق مليار دولار إيرادات في عام 2019، بعد فيلم Avengers: Endgame، وفيلم Captain Marvel وفيلم Aladdin.
الفيلم إعادة للنسخة الكرتون التي تم إنتاجها قبل 24 عامًا لتقديمها على طريقة الـLive Action، حيث تم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994 ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفري وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلي ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كي، بيونسيه، اريك اندريه، جون كاني، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكي، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.
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