شاهد.. الشكل النهائي لألبوم رامي صبري فارق معاك

نشرت "نجوم ريكوردز" الشركة المنتجة للألبوم الجديد للفنان رامي صبري "فارق معاك" الشكل النهائي الخاص به، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ومن المقرر طرح الألبوم في الأسواق

غداً الخميس، وهو يتضمن 12 أغنية منها: "بقابل ناس، بتاع بنات، انا بعترفلك، حكاية حبنا، بتهتمي، صعبان عليا، وعجبي"، يتعاون فيهم مع كبار الشعراء أبرزهم:"أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي"، ومن الملحنين:"عزيز الشافعي، مديح، شادي حسن".

ويعد "فارق معاك" هو الألبوم الأول إنتاجيا مع شركة "نجوم ريكوردز" التي سبقت وأنتجت له أغنية "مبروك علينا" وطُرحت على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".