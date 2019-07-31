بالصور.. مسرحية ولاد البلد تنهي أول محطاتها بسوهاج وتستعد للأقصر

قال الفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن خطة التجوال التي أعلنها البيت الفني للمسرح الأسبوع الماضي برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تسير على قدم وساق، حيث ينهي عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث جولته بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء.

ويستعد بعدها فريق عمل العرض لجولته الجديدة بالأقصر والتي تبدأ من غد الخميس الموافق الأول من أغسطس وحتى التاسع من أغسطس، لتشمل قصر

ثقافة الطارف، بيت ثقافة الأقالتة، قصر ثقافة إسنا، قصر ثقافة أرمنت، مدرسة حاجر أرمنت الإبتدائي، مدرسة الشهيد أبو المجد حسين، مدرسة الصبغية الإعدادية بنين، قصر ثقافة حوض الرمال، ساحة سيدي أبو الحجاج، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وعن جمهور " ولاد البلد" بمحافظة سوهاج يقول "الشرقاوي" إن الإقبال الجماهيري فاق كل التوقعات، ومن جميع الطوائف والاتجاهات، وكانت ردود الأفعال تدل على

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مدى تعطش الجمهور للفنون، وهو ما يشجعنا على استكمال باقي جولاتنا بالمحافظات للوصول الى أبعد النقاط وأكثرها احتياجا.

"ولاد البلد" يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن،أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.