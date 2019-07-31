اقتربت أغنية "أنا اتعودت" للفنانة هايدي موسى من 2 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر، وميكساج أحمد جودة. عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر، وميكساج أحمد جودة. وكانت هايدي بدأت مسيرتها الفنية من خلال برنامجي اكتشاف المواهب "آراب أيدول"، و"ستار أكاديمي"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا"، وتم اختيارها للمشاركة في حفلات دار الأوبرا المصرية في أكتوبر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هايدي موسى تقترب من 2 مليون مشاهدة بأغنية أنا اتعودت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.