توزيع أغنية أنا غير للهضبة محور حديث جمهوره عبر يوتيوب

حقق المقطع التشويقي القصير لأحدث أغنيات الهضبة عمرو دياب "أنا غير" صدى سماعي واسعا فور صدوره مساء أمس، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحملت معها آراء من محبيه ومستمعيه عن اختلاف التوزيع وتميزه، والبهجة الموسيقية التي حملتها الأغنية فيكلماتها وألحانها وتوزيعها الموسيقي.
وكانت بعض آراء مستمعي الهضبة عن توزيع الأغنية بالأخص عبر "يوتيوب" على النحو الآتي:
وحقق المقطع أكثر من 100 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه،بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في صدارة المشاهدات على "يوتيوب".
والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وهو العمل الأول له مع دياب، وألحان محمد يحي، وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية "أنا غير" هي ثاني أغنيات الألبوم بعد أغنية "بحبه" التي بدأ بها دياب مرحلة الدعاية لألبومه الصيفي الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.
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