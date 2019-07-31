اليوم.. "المزاجنجية" تُحيى حفلًا غنائيًا بساقية الصاوى

تُحيى فرقة “المزاجنجية” حفلا غنائيا على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي، مساء اليوم، الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن المقرر أن يصل سعر التذكرة لـ"50" جنيهًا.

وتقوم فرقة “المزاجنجية” بغناء أغاني حقبة الثمانينات والتسعينات بشكل مبهج وخفيف، ويصاحب مصطفى محمود (مزاجنجي) في الغناء الفنان عبد العظيم الذهبي نجم برنامج the voice، والفنانة أماني سمير

مطربة الأوبرا والفنانة منّة سرّي مطربة فرقة الموسيقى العربية وعدد كبير من الموسيقيين.ومن أبرز الفرق الموسيقية التي ظهرت علي الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة فرقة "المزاجنجية"، التى أسسها الفنان والإعلامي مصطفي محمود مقدم البرنامج الشهير "مزاجنجي".