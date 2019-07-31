بالصور.. بنت جدعة يجمع نجوى سلطان وعصام كاريكا

تعاونت النجمة اللبنانية نجوى سلطان مع المطرب المصري عصام كاريكا في ديو غنائي بعنوان بنت جدعة، وتم تصوير الديو على طريقة الفيديو كليب وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. ويدور الكليب حول قصة تشويقية مثيرة في مفاجأة للجمهور، وأبدعا الثنائي نجوى وكاريكا في تجسيد دور الأشخاص الذين يعملون مع المافيا بطريقة مميزة وكوميدية ستنال إعجاب محبيهم. نجوى وكاريكا في تجسيد دور الأشخاص الذين يعملون مع المافيا بطريقة مميزة وكوميدية ستنال إعجاب محبيهم. والأغنية من كلمات سمير زكي وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير والكليب من إخراج إدوارد بشعلاني. Advertisements

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