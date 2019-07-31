الليلة.. مؤتمر صحفي للدورة الـ12 بالمهرجان القومي للمسرح المصري

تعقد إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء بالمجلس الأعلي للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة الثانية عشر .

كانت إدارة المهرجان قد كشفت مؤخرًا عن أسماء بعض المكرمين مثل الكاتبين الكبيرين يسري الجندي والسيد حافظ وسيعلن خلال المؤتمر كافة تفاصيل الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس

وتستمر حتي 30 من نفس الشهر .

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح

علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيًّا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن .الدورة الثانية عشر التي يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضًا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان.