تعقد إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، مؤتمرًا صحفيًّا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء بالمجلس الأعلي للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة الثانية عشر .
كانت إدارة المهرجان قد كشفت مؤخرًا عن أسماء بعض المكرمين مثل الكاتبين الكبيرين يسري الجندي والسيد حافظ وسيعلن خلال المؤتمر كافة تفاصيل الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطسوتستمر حتي 30 من نفس الشهر .
المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرحعلي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيًّا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن .
الدورة الثانية عشر التي يرأسها الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، تضم في لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة ففي مجال الناقد، تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبدالقوي، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضًا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. مؤتمر صحفي للدورة الـ12 بالمهرجان القومي للمسرح المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.