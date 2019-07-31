إليسا تشارك في مهرجان المنستير الدولي

تحيي الفنانة إليسا حفلاً غنائياً في تونس، وذلك ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي للموسيقي العربية.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء 31 يوليو، على أرض ملعب مصطفىبن جنات في مدينة منستير التونسية.
يذكر أن المهرجان يضم في دورته الـ48 كبار نجوم تونس أبرزهم "الفنانة لطيفة ،الفنانلطفي بوشناق، الفنان علي الديك، الفنان حاتم عمور"، بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية تضم عددا من المواهب التمثيلية الشابة التونسية، ستبدأ فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء المقبل 16 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس 8 أغسطس.
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