شاهد .. هدية دنيا بطمة للملك محمد السادس في عيد العرش

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 02:48 مساءً - طرحت النجمة المغربية ” دنيا بطمة ” اليوم على القناة الرسمية لمدير أعماله وزوجها ” محمد الترك ” على موقع يوتيوب أغنية جديدة لها بمناسبة الذكرى الـ 20 لتولي الملك محمد السادس العرش .

الأغنية من الأغاني الوطنية وتحمل إسم ” الداخلة ” تعبيرا عن مدينة ” الداخلة ” جوهرة الجنوب لإبراز جمالها الخلاب ومناظرها الطبيعية .. وجاءت للاحتفال بهذه المناسبة .

وقامت دنيا بتسجيل الأغنية بأحد استديوهات مدينة الرباط .. وبدأت في تسجيلها بعد زيارة قامت بها إلى ضريح ملك المغرب السابق محمد الخامس تخليدا لذكرى وفاته التي صادفت يوم 16 مايو الماضي .

اﻷغنية من كلمات نبيل جاي وألحان وتوزيع محمد شرابي وإنتاج محمد بوصفيحة وإشراف ” الترك برودكشن ” محمد الترك .

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