شاهد.. ردة فعل الدكتورة خلود بعد حرق زوجها لحيته!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 02:48 مساءً - نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مقطع فيديو لزوجها أمين لحظة اشتعال النار في وجهه.

ويظهر امين في الفيديو اثناء استخدامه للمبخرة ورش العطر في ان واحد، الامر الذي تسبب في اشتعال حريق خفيف في وجهه واحتراق لحيته.

وقد قامت خلود بلوم زوجها منوهة انها حاولت منعه عن هذا الامر مرارا لكنه لا يرد.

وفي مقطع اخر تحدث امين عما حصل معه، ووجه نصيحة لكل من يستخدم المبخرة ليبخر نفسه بالتنبه منها لانها قابلة للاشتعال امام اي رزاد من العطر او غيرها من الاشياء القابلة للاشتعال.