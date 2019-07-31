الارشيف / فن ومشاهير

أم يمنية تقتل طفلتيها بإغراقهما داخل خزان مياه

0 نشر
ريهام عسل 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 02:48 مساءً - كشف موقع ” عدن الغد ” عن جريمة بشعة هزت محافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء بقيام أم بإغراق أطفالها الثلاثة داخل خزان مياه .

وقالت مصادر محلية أن امرأة من أهالي منطقة الصرم قامت برميهن داخل خزان مياه في المنطقة .

  وتوفت طفلتان شقيقتان غرقا وأنقذت شقيقتهما الثالثة .

Advertisements

وأوضحت المصادر أن الطفلتين إحداهما تبلغ من العمر 6 أعوام والأخرى 3 أعوام فارقتا الحياة على الفور .. فيما تمكن أهالي المنطقة من إنقاذ الطفلة الثالثة التي تبلغ من العمر 5 أعوام .

وأشارت إلى أن الأم تعاني مرضا نفسيّا منذ عامين تقريبا .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أم يمنية تقتل طفلتيها بإغراقهما داخل خزان مياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا