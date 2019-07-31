أم يمنية تقتل طفلتيها بإغراقهما داخل خزان مياه

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 02:48 مساءً - كشف موقع ” عدن الغد ” عن جريمة بشعة هزت محافظة تعز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء بقيام أم بإغراق أطفالها الثلاثة داخل خزان مياه .
وقالت مصادر محلية أن امرأة من أهالي منطقة الصرم قامت برميهن داخل خزان مياه في المنطقة .
وتوفت طفلتان شقيقتان غرقا وأنقذت شقيقتهما الثالثة .
وأوضحت المصادر أن الطفلتين إحداهما تبلغ من العمر 6 أعوام والأخرى 3 أعوام فارقتا الحياة على الفور .. فيما تمكن أهالي المنطقة من إنقاذ الطفلة الثالثة التي تبلغ من العمر 5 أعوام .
وأشارت إلى أن الأم تعاني مرضا نفسيّا منذ عامين تقريبا .
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