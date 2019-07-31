- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 02:48 مساءً - نشرت ” منى السابر ” صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها تفاجئ الجمهور بها بظهورها من دون حجاب .
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر على تمهيدها لذلك من خلال نشر صور لها بحجاب غير مكتمل ولا يغطي سوى جزء من شعرها خلال الأشهر الماضية .
وظهرت السابر في صورة ملتقطة بهاتف الجوال وبدا شعرها يغطي نصف وجهها .
على الجانب الأخر لم تعلق السابر على قرار ابنتها بالإنتقال للعيش مع والدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة .
وكانت قد أشارت بعض المعلومات إلى وقوع خلافات عائلية دفعت حلا الترك إلى إتخاذ هذا القرار خصوصا وأن دنيا بطمة علقت على السبب الذي جعل حلا تتخذ هذا القرار بأنها لا تتدخل في الأمور العائلية وأنها تعلمت ألا تنشر الأخبار الشخصية عبر السوشيال ميديا .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. والدة حلا الترك تفاجئ متابعيها بخلع الحجاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.