محمد صلاح يتسبب في تراشق بين مودريتش ولوفرين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاد النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر فريقه استعدادا للموسم الجديد عقب نهاية عطلته الصيفية، ومشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

صلاح اختتم العطلة بأداء مناسك العمرة قبل السفر إلى إنجلترا للانتظام في تدريبات “الريدز” لخوض منافسات الموسم الجديد، وهو الموسم الثالث للاعب مع ليفربول.

نجم منتخب مصر احتفل بوصوله إلى معسكر ليفربول بصورة “سيلفس” نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مع زمياه في الفريق روبرتو فيرمينو، والذي عاد أيضًا برفقة الحارس أليسون بيكر بعد مشاركتهما في “كوبا أمريكا”.

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صلاح تسبب في تراشق طريق بين ثنائي منتخب كرواتيا، ديان لوفرين زميله في ليفربول ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.. بعدما نشر لوفرين صورة تجمعه بصلاح وهما يلعبان تنس الطاولة وعلق عليها قائلا: “حسنا.. لقد خسرت.. النتيجة 1- صفر لصلاح.. واليوم يوم الانتقام”.

مودريتش علق على الصورة قائلا: “لا يمكنك الفوزعلى أي شخص.. توقف عن إهدار وقتك.. ورد لوفرين بشكل طريف على مودريتش بقوله صلاح يلعب بنفس طريقتك، لكنه يدافع أكثر”.. وشهد المنشور تعليق صلاح بقوله “7-صفر”، ليوجه فينالدوم لاعب ليفربول رسالة لزميله الكرواتي بقوله “لا تيأس أبدا”.

صلاح كان قد ظهر في تدريبات منفردة مع الرباعي العائد معه، روبرتو فيرمينو وأليسون بيكر وجيردان شاكيري ونابي كيتا.. وتواجد صلاح في قائمة فريقه التي تخوض معسكرا تدريبيا في فرنسا استعدادا لبدء المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.