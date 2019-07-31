وفاة شقيق الكابتن فاروق جعفر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفى محمد جعفر، شقيق النجم المصري السابق فاروق جعفر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الثلاثاء 30 يوليو.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد من منطقة المنيرة بحي السيدة زينب بالقاهرة، التي يتواجد بها منزل العائلة، بعد صلاة ظهر الأربعاء 31 يوليو.. قبل التوجه لمدافن العائلة.

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وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد “أحمد إبراهيم” بمنطقة المنيرة ناحية القصر العيني، على أن يقام العزاء مساء الخميس المقبل بشارع المنيرة الرئيسي.

يشار إلى أن فاروق جعفر كان قد طالب إدارة “القلعة البيضاء” مؤحرا، بتشكيل لجنة فنية لاختيار المدير الفني الجديد للفريق بعد إقالة خالد جلال، حتى لا يتم التعاقد مع مدير فني ويتم إقالته بعد ذلك.

فاروق جعفر خلال استضافته ببرنامج “كورة كل يوم” مع كريم شحاتة، أرجع أسباب خسارة الزمالك من الأهلي، للقيادة الفنية السيئة من خالد جلال.. وقال: إن عدم توفيق جلال فى التبديلات فضلا عن غياب محمود “جنش” بسبب الإصابة في الوقت الذي تألق فيه محمد الشناوي حارس الأهلي.