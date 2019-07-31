هاني شاكر يعلق على مشادات نقابة المهن الموسيقية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن رفضه المشادات التي حدثت صباح اليوم بمقر انتخابات الموسيقيين، مع بدء امتحانات النقابة.
وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية، أرفض تمامًا ما حدث من مشاحنات ومشادات واتهامات مرسلة، وأراها لا تليق بالنقابة ولا الموسيقيين، وتعليقي الوحيد هو أن ما حدث “مرفوض”.
وأضاف: كنت مترددًا في الترشح بالانتخابات بسبب ما تعرضت له من أمور وصلت إلى القضاء بالتزوير، ووجدت نفسي وأعضاء المجلس علينا أحكام بالحبس غيابيًا لمدة عامين بموجب التزوير بالعناوين الخاصة بنا حتى لا يصلنا أي إخطار بالقضايا، لكن بدعم الجمعية العمومية وأعضاء عدت، وأعود لاستكمال مسيرتنا من زيادة بالمعاشات وتوفير فرص العلاج.
وحرص الفنان هاني شاكر فور وصوله على التواجد بالمقر الخاص بأعضاء المجلس المرشحين معه، ومنهم د. رضا رجب، والمطربة نادية مصطفى، وزوجها أركان فؤاد، والمطرب الشعبي طارق الشيخ.
وتقام حاليًا انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي ينافس فيها المطرب مصطفى كامل، أمير الغناء العربي، هاني شاكر على مقعد النقيب.
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