دي كابريو، براد بيت ومارغوت روبي يتألقون في عرض فيلمهم الجديد

حضر كل من النجوم ليوناردو دي كابريو، براد بيت ومارغوت روبي العرض الاول لفيلمهم Once Upon A Time في لندن.

الفيلم من اخراج كوينتن تارانتينو وتدور أحداثه في عام 1969 حول جرائم السفاح الأميركي تشارلز مانسون، ومن انتاج شركة “سوني بيكتشرز” ويجسد فيه “دي كابريو” دور نجم سابق في مسلسل تلفزيوني بينما يلعب “بيت” دور الممثل البديل لهذا النجم.

ويتحدث الفيلم، الذي يجمع بين دي كابريو وبيت لأول مرة، عن انهما يجدان صعوبة في النجاح في هوليوود التي أصبحت غريبة عليهما. لكن ريك “دي كابريو”لديه جارة مشهورة جدًا… شارون تيت” تلعب دورها “روبي”.

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كانت الممثلة تيت، زوجة المخرج رومان بولانسكي، قد لقيت مصرعها وهي حامل عام 1969 على يد أتباع مانسون أحد أخطر المجرمين في الولايات المتحدة. وتوفي مانسون في نوفمبر تشرين الثاني 2017 عن عمر 83 عاما بينما كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

الفيلم بدأ عرضه في صالات السينما بعد 50 عامًا على مقتل تيت وأربعة من أصدقائها طعنًا أو بالرصاص في لوس انجلوس.

وصرّح المخرج إنه ظل يعمل على سيناريو الفيلم لخمسة أعوام.

وكان الفيلم قد عُرض ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 72 في ايار الفائت.