هاني شاكر يفوز بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية

فاز الفنان هانى شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالى، بعد أن انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة، وتمكن " شاكر" من الفوز باكتساح على منافسه الفنان مصطفى كامل.

وحضر إلى انتخابات النقابة الثلاثاء 2157 عضوا من اجمالي 4620 عضوا يحق لهم التصويت على مستوى الجمهورية، وحصد هاني شاكر مجموع 1531 صوتا، مقابل 589 صوتا لـ مصطفى كامل.

وانتهت مساء الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن التمثيلية في شارع البحر الأعظم تحت الاشراف القضائى، وسط حضور كبير لوسائل الإعلام.

وتنافس في الانتخابات على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والمطرب مصطفى كامل، إلى جانب 45 موسيقياً على عضوية مجلس الإدارة.

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