راغب علامة يتعاقد على إحياء عدد من حفلات الصيف بعدد من الدول.

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان اللبناني راغب علامة، الذي تعاقد على إحياء عدد من حفلات الصيف بعدد من الدول.

يبدأ السوبر ستار راغب علامة جولاته الصيفية بحفل في مصر أعلن عنه على حسابه الشخصي على Instagram قائلا: "أحلى سهرة مع بعض في الساحل الشمالي في مصر يوم ٨ أغسطس".

وبعد حفله بالساحل، يستعد راغب لحفل آخر على شاطئ "ناموس" في جزيرة "ميكانوس" اليونانية، وهو نفس المكان الذي أقام فيه عمرو دياب حفله الأخير، وسيكون حفل راغب يوم 14 أغسطس، يلتقي فيه راغب مع الجالية العربية باليونان.

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