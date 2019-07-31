الفنان أحمد حلمي ينتهي من خيال مآته

انتهى النجم أحمد حلمي من تصوير فيلمه الجديد "خيال مآتة" المقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

يقدم أحمد حلمى شخصية جديدة ومختلفة تمامًا فى السينما حيث يظهر فى فترتين مختلفتين من عمره، وهما سنة 2019، والتى تبدأ بها أحداث الفيلم، والفترة الثانية يظهر كرجل عجوز وعمره 81 عاما، ثم يسترجع ذكرياته وهو شاب يبلغ من العمر 30 عاما فى فترة 1968.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى

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