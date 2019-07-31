وفاةٌ مُفاجِئة للممثلة البريطانية بولا ويليامسون

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الشرطة البريطانية أن النجمة البريطانية "​بولا ويليامسون​" وُجِدَت جثةً هامدة داخل منزلها دون الكشف عن سبب الوفاة. علماً أنها كانت متزوجة من السجين الأكثر عنفًا في بريطانيا تشارلز برونسون لفترةٍ قصيرة.

يُذكر أنها تبلغ من العمر 38 سنة وشاركت بدور البطولة في مسلسل Coronation Street بين عامي 2008 و2012، ومسلسل "hollyoaks" في عام 2012، وكان آخر أعمالها في هذا العام مسلسل "Yardies"، الذي لم يصدر بعد، إلى جانب عدد من الأعمال البريطانية.

الجدير ذكره أن صحيفة The Sun البريطانية أشارت في تقريرها إلى أن الشرطة لا تتعامل مع وفاتها على أنها حادث مشبوه. حيث أن وفاتها جاءت بعد ساعات من إعلان "برونسون" البالغ من العمر 66 عامًا عن رغبته في الزواج مجدداً من امرأة ستينية تدعى جوان. علماً أنه تزوج بولا في نوفمبر 2017 في سجن ويكفيلد، لكنهما انفصلا في يوليو الماضي عندما تبين أن رجلاً قد وضع وجهه بين ثدييها في مزحة مزعجة. والمُلفت أن برونسون كان قد توقع بأنها ستموت إذا لم تتخلص من إدمانها على الكحول والأدوية المهدئة، مشيراً الى أنها تعاني اضطراباً من الاكتئاب والقلق.

يشار إلى أن حبيبها الجديد صرّح لصحيفة MailOnline شارحاً أنه حين وصل إلى المنزل وجدها ممدة على السرير فنام على الأريكة، ثم صعد إلى الطابق العلوي في الساعة 6.30 صباحًا، ليوقظها. فأمسك بيدها بلطف، ثم قبّل جبينها، لكنها لم تستجب. فشعر بالذعر بعد محاولاته البائسة لإيقاظها".

وأضاف: "لقد كانت مدهشة، جميلة ومحبّة. وتفعل أي شيء لأجل الآخرين. إنها شخصية إيجابية ذات ابتسامة جميلة وقلب طيب". وختم: "في آخر كلماتي لها، قلت: أحبك كثيرًا فابتسمت وردت: "أحبك أيضًا. كانت هذه آخر كلماتنا المتبادلة!"