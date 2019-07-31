شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى .. 10 صور تبرز حكاية فنانة مع الجمال .. أبرزها الهوت شورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نرمين الفقي أطلق عليها المتابعون الفترة الماضية " إيقونة الجمال " لما تتمتع به من جمال طبيعى و رقة و أنوثة ، وتحرص الفنانة نرمين الفقي يوميا مشاركة جمهروها بأحدث صور لها من حياتها اليومية و إطلالاتها الرقيقة و البسيطة.

وتشارك نرمين الفقي جمهورها، بإطلالاتها الصيفية التى تتناسب مع اجواء الصيف وتقضى إجازة الصيف هذا العام فى اليونان، وشاركت نيرمين ، جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام"، بصورأثناء قضاء إجازتها فى اليونان، وظهرت نيرمين بإطلالة رقيقة، حيث ارتدت " هوت شورت "، وتوب باللون الأبيض عكس جمالها الطبيعى التى تتمتع به، وأشعلت نيرمين السوشيال ميديا بالهوت شورت الأبيض التى أرتدته فى اليونان.

وسبب وجودها فى اليونان، لم تستطع نيرمين الفقي حضور عزاء النجم فاروق الفيشاوي، وسألت متابعه اسمها نبيلة، الفنانة نرمين الفقي ، عن سبب عد حضور عزاء فاروق الفيشاوى، قائلة: " هو ليه انتي ما روحتيش تعزي عائله فاروق الفيشاوى".

لترد نرمين الفقى ، موضحة سبب عدم حضور العزاء، قائلة: "لأني للأسف فى الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين الله يرحمه ويغفره لأنه من أجمل الاصدقاء للأسف بقت عمله نادرة.

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ67 عاما، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

يذكر إن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "ابو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.



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