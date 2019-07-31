شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر من ستيفن نايت.. هؤلاء أحدث المنضمين للموسم الـ 6 من Peaky Blinders والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة تلو الأخرى، تكشف عنها الشبكة الإنجليزية BBC، اليوم، والقائمين على مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders، فبعد أن تم الإعلان عن الملامح الأولى للموسم الخامس والجديد من السلسلة والتى ظهر فيها آل شيلبى بـ "لوك" جديد، أعلن ستيفن نايت مؤلف العمل الدرامى عن مفاجأة أخرى.

وجاءت مفاجأة نايت الجديدة، هى الإعلان عن انضمام الممثل العالمى "ستيفن جراهام" للموسم السادس والسابع المقبلين، بعد ان شهدت الفترة الأخيرة بعد التلميحات التى تقترب من انضمامه لتجسيد دور "آل كابونى".

وبحسب بعض التقارير التى نشرتها المواقع الأجنبية، فأن مؤلف السلسلة الإجرامية يرغب فى تغير الشخصية التى من المقرر تجسيدها لـ "جراهام" وأعطاءه دور جديد يبرز بهم واهبة أكثر من دور زعيم عائلة "آل كابونى" التى ظهرت في نهاية الموسم الرابع.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.