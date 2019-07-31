شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تواجه أنغام .. ابنها الأكبر يؤكد: " أنا بكره زوج أمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه الفنانة أنغام أزمة جديد بين ابنها الأكبر عمر عارف وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم خلال الأيام الماضية، حيث عبر ابنها عمر عن كرهه لزوج أنغام، وحبه الشديد لوالدته.

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