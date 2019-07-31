شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يوجه نصائح لمرضى السرطان أبرزها : احلق شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامي شريف مدكور ، عدة نصائح لمرضى السرطان ممن يتناولوا جرعات من أدوية الكيماوي، عبر حسابه على فيس بوك، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة استشارة الطبيب المعالج فى تلك النصائح أيضاً قبل القيام بها.

وذلك بعدما كشف خلال فيديو له عن أحد أنواع الدواء الذي وصفه له الطبيب المعالج لحالته وساعده على التخلص من إحساس القىء والغثيان بعد جلسات الكيماوي.

أيضاً أكد شريف مدكور على أن شعره بدأ فى التساقط بنسبة 25% قائلاً : رأيي أي حد هيعمل كيماوي، وقبل أول جلسة قصوا شعركوا خالص، سواء ست أو راجل، علشان لما شعركم يقع متتخضوش"، كاشفا خلال الفيديو عن نوع من أنواع شامبو الشعر يقلل من تساقط الشعر بشكل نسبي.

Advertisements