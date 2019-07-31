شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي .. اعرف رد الفنانة بعد غيابها عن عزاء فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم الأحد الماضى، عزاء النجم الراحل فاروق الفيشاوي، بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، وحضره مجموعة كبيرة من نجوم الفن ليقدموا واجب العزاء، لمساندة ابنه أحمد الفيشاوي ووالدته الفنانة سمية الألفى، وتساءل عدد من المتابعين، عن سبب غياب الفنانة نرمين الفقي عن حضور الجنازة والعزاء على الرغم من أن تجمعهما صداقة كبيرة منذ سنوات.

وسألت متابعه اسمها نبيلة، الفنانة نرمين الفقي ، عن سبب عد حضور عزاء فاروق الفيشاوى، قائلة: " هو ليه انتي ما روحتيش تعزي عائله فاروق الفيشاوى".

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لترد نرمين الفقى ، موضحة سبب عدم حضور العزاء، قائلة: "لأني للأسف فى الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين الله يرحمه ويغفره لأنه من أجمل الاصدقاء للأسف بقت عمله نادرة.

‎ورحل عن عالمنا الفنان الكبير فاروق الفيشاوى، يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ67 عاما، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.