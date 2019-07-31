شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الأزرق 2" يحقق فى 5 أيام إجمالى إيراد "حملة فرعون" فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "الفيل الأرزق 2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، يحقق أرقاماً ونجاحاً جماهيرياً كبيرا، حيث اقترب من 20 مليون جنيه خلال 5 أيام عرض فقط، بعدما حصد 19 مليوناً و291 ألف جنيه، علما بأن الفيلم طرح فى دور العرض يوم الخميس الماضى، ومن المتوقع أن تتزايد الإيرادات خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن الفيلم يشارك فى سباق موسم عيد الأضحى المقبل، "الفيل الأرزق 2" من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

وتشير الأرقام إلى تحقيق فيلم "الفيل الأزرق 2" فى 5 أيام فقط إيرادًا أكبر مما حققه فيلم "حملة فرعون" فى 52 ليلة عرض، بالإضافة إلى أن الفيل الأزرق لم يعرض فى أيام الأعياد التى تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا من جمهور العيد، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم أرقاما قياسية خلال الأيام المقبلة.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د.يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

ويشهد موسم أفلام عيد الأضحى المقبل تنوعا كبيرا بين الأفلام المقدمة، حيث تختلف الأذواق فى الجرعة التى يقدمها أبطالها وصناعها، إذ تسيطر فئات الأكشن والرعب والكوميديا على الموسم السينمائى، الذى يجمع نجوما تحقق أعلى الأيرادات فى شباك التذاكر وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز، الذى ينافس بفيلمه "الفيل الأزرق 2"، والذى حقق نجاحا كبيرا بجزئه الأول عام 2014، وشارك من خلاله العديد من النجوم منهم نيللى كريم وخالد الصاوى وآخرون، إخراج مروان حامد.

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فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

ويدخل النجم أحمد حلمى أيضا قائمة أفلام عيد الأضحى بفيلمه "خيال مآتة"، بعد غياب عام كامل، منذ عرض فيلمه الأخير "لف ودوران"، الذى حقق وقتها 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد، ويشارك فى بطولة "خيال مآتة" النجوم منه شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم "الكنز"، طرح الجزء الثانى من العمل، خلال موسم عيد الأضحى، بطولة النجوم محمد رمضان وهند صبرى وأحمد رزق، من إخراج شريف عرفة، وتأليف عبد الرحيم كمال.

أما النجم تامر حسنى فانتهى من تصوير فيلمه "كل سنة وأنت طيب"، حيث كشف مصدر مقرب من الفيلم لـ"الخليج 365" أن الشركة المنتجة قررت طرح الفيلم فى عيد الأضحى، بعد البحث والتفكير فى طرح الفيلم لينافس بشكل كبير خلال الموسم، ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

وأخيرا يشارك فى موسم عيد الأضحى، فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، من بطولة أحمد فتحى ومى كساب وبيومى فؤاد ومحمد سلام، وعدد آخر من الفنانين، والذى تأجل طرحه من العام الماضى، ويعتمد على الكوميديا بكل كبير، قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.