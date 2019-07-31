تعرف على إيرادات فيلم "الممر" بعد 8 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "الممر" نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائي، فنجح على المستوى الجماهيري، كما أشاد عدد كبير من النقاد بالفيلم الذي يعتبر حالة خاصة وسط الأفلام المعروضة حاليا بالسينمات.

ويتنافس "الممر" مع عدد من الأفلام هي "كازابلانكا"، "حملة فرعون"، "محمد حسين"، "سبع البرمبة".

وتجاوزت إيرادات الفيلم بعد 8 أسابيع بدور العرض حاجز الـ 70 مليون جنيه، وبلغت إيراداته حتى الآن 70 مليون 702 ألف 302 جنيه.

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، إياد نصار، محمد جمعة، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.