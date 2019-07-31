محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرصت الفنانة فيفي عبده على قضاء إجازة الصيف في الساحل الشمالي. ونشرت صورة لها من الساحل عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "صباح الفل والياسمين.. بالساحل الشمالي أحبك وأبي". وظهرت فيفي بملابس مناسبة للبحر، مرتدية فستانًا قصيرًا يحمل اللونين الأسود والأبيض. يذكر أن فيفي شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" من بطولة حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تنشر صورة من الساحل الشمالي: "صباح الفل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.