عاجزة عن التعبير.. هكذا علقت بشرى على "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بمشاهدة "الفيل الأزرق 2"، ونشرت صورة لها بجانب البوستر الخاص بالفيلم، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "بشرى" على الصورة قائلة: "عاجزة عن الوصف والتعبير، الفيلم مختلف عن سائر الأفلام المصرية وسعيدة بأدوار زميلاتى وصديقاتى".

وأضافت "بشرى": "تنفيذ الخدع شيء عظيم، فيلم يخليك مشدود في كرسيك مش عارف تحرك ساكن، تحية للمخرج وقائد العمل مروان حامد، أما عن دور هند صبري، فحدث ولا حرج عن البراعة والشطارة وحالة النضج الواضحة والاختلاف الملحوظ، برافو الفيل الأزرق ٢، كما هو برافو الفيل الأزرق 1 إن لم يكن أكثر".

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واختتمت: "أما عن نجومية كريم عبدالعزيز فتؤكد يوما بعد يوم بقدر ما ينير ليس لنفسه فقط، بل لغيره من النجوم الطريق لكي يبدعوا و يبرعوا و هذه حالة نادرة من الثقة بالنفس و السير بخطى ثابتة في نجوميته.. فعلا الفيلم رائع".

الفيل الأزرق 2" بدأ عرضه، الخميس الماضي، من بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم، ومن تأليف الكاتب الروائي أحمد مراد، إخراج مروان حامد.