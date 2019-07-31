أحمد صلاح حسني يعلق على أداء هند صبري:" قنبلة تمثيل منفجرة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أشاد الفنان أحمد صلاح حسني بالفنانة التونسية هند صبري، وعلق على أدائها في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي يُعرض حاليًا، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".
وكتب حسني في تغريدة قائلًا: "هند صبري قنبلة تمثيل منفجرة! ممتعه بكل المقاييس".
من جانبها ردت هند صبري قائلة: "أنا مش عارفة أرد.. شكرًا لك ولكل الناس اللي حبت الفيلم وبتبعتلي".
"الفيل الأزرق 2"، بدأ عرضه يوم الخميس الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم، شيرين رضا، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.
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