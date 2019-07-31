كارول سماحة تعلق على إلغاء حفل "مشروع ليلى" واتهامه بازدراء الأديان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أثار خبر إلغاء حفل فرقة "مشروع ليلى" الذي كان من المقرر إقامته في لبنان 9 أغسطس المقبل، جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل؛ بعد اتهام أفرادها بـ"المساس بالقيم الدينية المسيحية"، من خلال ما يقدمه من أغانٍ وما ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت المطربة كارول سماحة على الأزمة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر" قائلة: "بكل صراحة حزنت على خبر إلغاء حفل مشروع ليلى.. لطالما كنت معجبة بهذا الفريق المتميز وبالمواضيع التي يختارها، إن كان الفنان مؤمنًا أو ملحدًا هو حر تماما ويحق له أن يعبر عن وجهة نظره في فنه، لكن بطريقة ذكية، بعيدا عن الاستفزاز والاستهزاء بأفكار ومعتقدات الآخرين".
وتابعت: "منذ زمن المراهقة أنا من المستمعين الأصيلين لفرق heavy Metal الغربية وفي نفس الوقت مؤمنة بديانتي لأبعد حدود، ولم أتأثر يوما ببعض الأغاني المشعوذة والمريضة منها، بل كنت أغربل وأنتقي ما يناسبني! بطبيعتي لا أبدي رأيًا قبل ان أتأكد من جميع المعطيات".
وأضافت: "معظم الفيديوهات المشعوذة التي شاهدتها مفبركة، ولا تمتُّ بأي صلة للفريق، بكل صراحة الموضوع كبر عن حجمه، ولم يكن يستحق كل هذه الحرب".
كانت لجنة مهرجان بيبلوس أعلنت وقف الحفلة بعد حملة عنيفة ودعوات في الفترة الأخيرة تطالب بإلغاء الحفل، ولا سيما من قبل الكنيسة المارونية، وحتى وصل الأمر ببعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق تهديدات.
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