"الفيل الأزرق "2 الأكثر تداولًا عبر تويتر.. ومغردون: "إيه العظمة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: الخليج 365

دشن عدد كبير من رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاجًا جديدًا، حمل عنوان "الفيل الأزرق 2"، المقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الروائي أحمد مراد، تزامنًا مع عرض الفيلم بدور العرض السينمائي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر الموقع، وتفاعل معه عدد كبير من المغردون والنجوم الذين أشادوا بالفيلم وبنجاح الجزء الثانٍ لعل أبرزهم الفنان أحمد صلاح حسني والكاتبة إنجي علاء.

فيلم "الفيل الأزرق 2" بدأ عرضه يوم الخميس الماضي، بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.