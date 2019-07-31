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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها "سابين".
وظهرت "سيرين" في صورة قديمة تعود لطفولتها، بجوار صورة حالية، وعلقت: "نتذكر الماضي، ونواجه الحاضر ونتوجه نحو المستقبل".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، منى واصف، ناظم عيسى، وإخراج سامر البرقاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبدالنور تستعيد ذكرياتها مع والدتها وشقيقتها.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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