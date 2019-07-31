سيرين عبدالنور تستعيد ذكرياتها مع والدتها وشقيقتها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها "سابين".

وظهرت "سيرين" في صورة قديمة تعود لطفولتها، بجوار صورة حالية، وعلقت: "نتذكر الماضي، ونواجه الحاضر ونتوجه نحو المستقبل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، منى واصف، ناظم عيسى، وإخراج سامر البرقاوي.