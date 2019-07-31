محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يتنافس فيلم "الفيل الأزرق 2" في شباك التذاكر مع عدد من الأفلام هي "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرمبة"، "حملة فرعون"، "محمد حسين".
الفيلم الذي طرح بالسينمات منذ 6 أيام حقق حتى ليلة أمس إيرادات قدرها 22 مليونًا 56 ألفًا 897 جنيهًا.
فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، شيرين رضا، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 أيام بدور العرض.. تعرف على إيرادات "الفيل الأزرق 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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