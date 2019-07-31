تراند اليوم : «ببنطلون مقطع».. زوجة حسين فهمي تثير الجدل بصور جديدة...



شاركت الإعلامية فاتن موسى فهمي، زوجة الفنان المصري مصطفى فهمي، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصور لها برفقة زوجها مصطفى فهمي خلال استمتاعهما بالإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى.

وظهرت فاتن موسى فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلونا أسود ممزق ونسقت معه بلوزة ذا أكمام مكشوفة اتسمت باللون الذهبى اللامع.

وانتعلت فاتن موسى حذاء صيفي مسطح، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

واختارت فاتن موسى مكياجا صاخبا، وهو ما أدى إلى هجوم عليها من بعض متابعيها، بسبب بنطالها المقطع ومكياجها الصاخب.







