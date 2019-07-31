تراند اليوم : ممثلة مغربية: لهذا السبب أرفض مقابلة المطرب "المغتصب"



شنت الفنانة المغربية لبنى أبيدار، هجومًا لاذعًا على المطرب سعد لمجرد واصفة إياه بـ "المغتصب"، على خلفية اتهامه باغتصابه فتاة فرنسية.

وأعربت "أبيدار" عن رفضها لقائه في أي مناسبة مستقبلاً، وقالت إنها لم تلتق فيه من قبل، ولا تريد أن تفعل ذلك مستقبلاً، لأنه مغتصب.

وتابعت هجومها قائلة، إنها امرأة مدافعة عن حقوق النساء، وما قام به لمجرد أمر لا يمكنها تجاوزه، مشيرة إلى أنها لم تتكلم سابقًا عن الموضوع حتى تأكدت من ثبوت التهمة ضده.

كانت أبيدار قد تعرضت سابقًا لانتقادات واسعة بسبب ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "دورًا جريئًا" لها في فيلم سينمائي.