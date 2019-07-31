في أقل من 24 ساعة.. برومو "أنا غير" لعمرو دياب يتخطى الـ100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب

تخطى البرومو الدعائي لأغنية "أنا غير" للهضبة عمرو دياب" حاجز الـ100 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أحمد مرزوق، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أسامة الهندي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثاني في

صدارة المشاهدات على "يوتيوب".

يذكر أن "انا غير" هي ثاني أغنيات الألبوم التي طرحت مؤخراً، بعد أغنية "بحبه" التي بدأ بها دياب مرحلة الدعاية لألبومه الصيفي الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.