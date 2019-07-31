تخطى البرومو الدعائي لأغنية "أنا غير" للهضبة عمرو دياب" حاجز الـ100 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أحمد مرزوق، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أسامة الهندي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثاني فيصدارة المشاهدات على "يوتيوب".
يذكر أن "انا غير" هي ثاني أغنيات الألبوم التي طرحت مؤخراً، بعد أغنية "بحبه" التي بدأ بها دياب مرحلة الدعاية لألبومه الصيفي الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من 24 ساعة.. برومو "أنا غير" لعمرو دياب يتخطى الـ100 ألف مشاهدة عبر يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.