بالأرقام.. النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

أعلنت اللجنة القضائية العامة المسئولة عن انتخابات نقابة المهن الموسيقية، النتائج النهائية للانتخابات عقب انتهاء عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات والقاهرة.

وحصل الفنان هاني شاكر علي 1531 صوتًا، بينما حصل منافسه مصطفي كامل علي 589 صوتًا، وبذلك يفوز هانى شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية علي التوالي.

كما أسفرت النتيجة النهائية بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة، عن فوز كل من: محمد

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أبو اليزيد الغنيمي بـ "1103" صوتًا، أحمد شعبان بـ"1085" صوتًا، أحمد محمد أبو المجد بـ"1073" صوتًا، نادية مصطفي بـ"1049" صوتًا، خالد محمد بيومي بـ "1037" صوتًا، علاء سيد سلامه بـ "944" صوتًا، منصور محمد بيومي بـ"898" صوتًا، مصطفي حلمي أمين بـ "807" صوتًا، حلمي عبدالباقي بـ"748" صوتًا، د/ محمد عبدالله بـ"817" صوتًا، محمد صبحي السيد بـ "672" صوت، وأخيرًا د/عاطف إمام فهمي بـ"670" صوتًا.

يشار إلي أن إجمالي عدد الأصوات المدعوه للانتخابات علي مستوي الجمهورية تقدر بـ "4620" صوتًا، وإجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم "2157" صوتًا، أما بالنسبة للأصوات الخاصة بمنصب النقيب، فإجمالي عدد الأصوات الصحيحة يُقدر ب 2120 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة "37" صوتًا.

جدير بالذكر أن أبواب التصويت أُغلقت فى تمام الساعة الخامسة مساءً، وشهد اليوم حضور عدد كبير من نجوم الغناء للإدلاء بأصواتهم ومساندة المرشحين.









