شاهد.. ياسمين صبري بإطلالة ساحرة في المسبح لحظة الغروب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2019 12:52 مساءً - أطلت الفنانة المصرية ياسمين صبري على متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ساحرة من احد مسابح مدينة الاسكندرية.
وظهرت ياسمين صبري في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي تسبح في مسبح كبير لحظة غروب الشمس.
ياسمين صبري كانت ترتدي المايوه غير ان الفيديو تم تصويره بطريقة بعيدة عن الاثارة ودون اظهار جسدها بشكل مباشر.
ولم تعلق ياسمين صبري على صورتها سوى بقلب اصفر، والذي يعبر عن المنظر الخلاب التي تراه.
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