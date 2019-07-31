نيللي كريم تتعرض للسرقة في لندن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في لندن.
الفنانة المصرية كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: «وأخيرا استطعت أن أستعيد حسابي بعد أن تم سرقة الموبايل الخاص بي في لندن، وكان ذلك بمساعدة بعض الأصدقاء هناك شكرا لك أصدقائي».
نيللي كريم كانت آخر مشاركة على على «أنستجرام» منذ أسبوع، حيث نشرت صور من حفل تخرج نجلها عبر حسابها الخاص، وعبرت عن فخرها به.
وعلى الصعيد الفني تنتظر نيللي كريم عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» في موسم عيد الأضحى.
نيللي كريم شاركت في بطولة الجزء الأول من الفيلم الذي تم عرضه منذ سنوات، وانضمت هند للجزء الثاني، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى.
يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.
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