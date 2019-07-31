السماح للرئيس السوداني السابق عمر البشير بحضور جنازة والدته وسط حراسة مُشددة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وسط حراسة أمنية مشددة، مراسم جنازة والدته هدية محمد الزين (92 عاما)، والتي توفيت بمستشفى علياء العسكري بالعاصمة الخرطوم،

ووفقا لما ذكرته صحيفة “باج نيوز” السودانية، فقد حضر البشير وشقيقه عبدالله، وصِهره نور الدائم، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين محب، المُعتقلون بسجن “كوبر”، صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفقيدة إلى مقابر “حلة حمد” بالخرطوم بحري، تحت حراسة أمنية مُشددة.

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ووفقا لـ”سكاي نيوز”، كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن والدة البشير، كانت قد طلبت قبل وفاتها زيارة ابنها، البالغ من العمر 75 عاما، في السجن ولكنها لم تتمكن من ذلك.

أحد أقرباء البشير قال في تصريحات له: الكثيرون من أهل البشير لم يتمكنوا من تقديم العزاء له، حيث كان محاطا بإجراءات أمنية مشددة، ولم يمكث سوى بضع دقائق بعد اكتمال مراسم الدفن، حيث تمت إعادته إلى محبسه في سجن “كوبر” بضاحية الخرطوم الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم.

يشار إلى ان الجيش السوداني كان قد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من 5 أشهر.