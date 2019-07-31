«فيس بوك» و«إنستجرام» يحظران رغد صدام حسين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئت السيدة رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، بحظر حسابيها على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”إنستجرام”

رغد صدام حسين نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وكتبت عليها تعليقا قالت فيه: إلى أصحاب الخبرة والمحبين.. أقدمت إدارة “إنستجرام” و”فيس بوك” على حذف الصفحات الرسمية لي.. نرجوا مِمن يستطيع المساعدة باستعادتها التواصل مشكورا.

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​ رغد صدام حسين، كانت قد تزوجت من حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسئولا رفيعا.

رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كانت قد نفت ما تردد من أنباء بشأن وفاة والدتها، ساجدة خير الله.. وقالت في تصريحات لها: إن والدتها بصحة جيدة.. نافية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رد رغد جاء عقب انتشار أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة ساجدة خير الله زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول خبر وفاتها.