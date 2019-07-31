نيرمين الفقي تُشعل انستجرام بإطلالة صيفية على شواطئ اليونان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي إلى اليونان من أجل قضاء أجازة هناك.

نيرمين شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور وهي ترتدي شورت أبيض قصير يكشف عن ساقيها وتوب عاري الكتفين.

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها التي تغزلت فيها، حيث أشاد الفانز بجمال طلتها الأنيقة، ورشاقتها.

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نيرمين لم تحضر عزاء الفنان فاروق الفيشاوي رغم قوة العلاقة بينهما، وقالت إنها عرفت بالخبر أثناء تواجدها بالخارج.

وقد ترددت عدد من الأخبار منذ سنوات عن وجود علاقة حب بين نيرمين وبين الفنان الراحل، ولكن نفتها نيرمين وأكدت أنهما مجرد أصدقاء.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «أبو العروسة»، والذي قدمت منه جزأين، وحققت النجاح من خلال شخصية «عبير»، وأجادت الدور.

المسلسل حقق نجاحا كبيرا، وتعلق به الجمهور، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ومنهم سيد رجب، سوسن بدر، محمد عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ومدحت صالح.