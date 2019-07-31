أريانا جراندي تتعرض للهجوم بعد سخريتها من طفلة مقتولة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والممثلة الأمريكية أريانا جراندي قد وقعت في خطأ وُصف بـالفظيع، لأنها سخرت من طفلة قُتلت عام 1996 عندما كانت بعمر الـ 6 سنوات.

وكان دوج ميدلبروك صديق المطربة العالمية قد نشر صورة مجلة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلى غلافها صورة الطفلة المقتولة، واسمها “جونبيت رمزي”، والتي فازت حينها بلقب ملكة الجمال في إحدى مسابقات الجمال وفي تعليقه على الصورة، كتب دوج قائلا: لم يفعل أحد المزيد من أغلفة المجلات تلك، وعنى من كلامه بأن غلاف مجلة الطفلة كان الأجمل، ولم ير منذ حينها أغلفة بجودة ذلك الغلاف.

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لتأتي أريانا جراندي بعدها وتكتب تعليقًا قالت فيه: لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤية هذا كزي الهالوين الخاص بك”، فرد عليها دوج قائلًا: “لقد بدأت العمل عليه.

ومباشرة انهمرت التعليقات والانتقادات اللاذعة لأريانا جراندي على هذا التعليق الفظيع، وكيف لها أن تسخر من طفلة قُتلت بوحشية، ليقوم دوج بمسح الصورة، وتصدر أريانا اعتذارًا رسميًّا قالت فيه: “نعم، لقد مسحت تعليقي بسرعة كبيرة، وأتفهم أنه لم يكن أمرًا مضحكًا على الإطلاق، لقد كانت نزوة مني، وأقدم اعتذاري بكل صدق.

والجدير بالذذكر أنه عُثر على الطفلة جونبيت رمزي، والتي سخرت منها أريانا جراندي، مقتولة في قبو منزلها الواقع في ولاية كولورادو الأمريكية، بعد 8 ساعات من فقدانها، حيث وجد والدها جثتها وجمجمتها مكسورة، وآثار الخنق ظاهرة على عنقها، وكانت في سنها السادس عندما قُتلت.