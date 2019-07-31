زوجه جورج كلوني حافية القدمين في نزهه رومانسيه.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يقضي حاليا جورج وأمل علم الدين إجازتهما بإيطاليا، حيث التقطت عدسات مصوري ” البابارتزي ” يوم الاثنين 29 يوليو عدة صور للزوجين أثناء توجههما لتناول العشاء مع عدد من اصدقائهما المقربين وكان من أبرزهم مصممة الأزياء ستيلا مكارتني، البالغة من العمر 47 عامًا وزوجها ألاسدير ويليس .

وكان ظهور نجم هوليوود الشهير جورج كلوني و زوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين في السهرات والأماكن العامة قادرعلي نفي كل الشائعات التي تتردد حول وجود خلافات بينهما.

بينما ظهرت أمل كلوني بفستان قصير باللون الوردي وما لفت الانظار أنها كانت حافية القدمين، بينما كانت تمسك حذائها في يدها.

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وكان جورج كلوني قد اصطحب، زوجته المحامية أمل علم الدين، مؤخرا، إلى أحد المطاعم في إيطاليا، وذلك لتناول عشاء رومانسي بأحد أفضل المطاعم في فينسيا.

النجم العالمي استغل وجوده في المطعم ليدخل الي المطبخ ويوجه الشكر للطهاة ويلتقط معهم الصور التذكارية.

وكان جورج كلوني البالغ من العمر 58 عاما، وقع على إخراج فيلم جديد بعنوان Good Morning, Midnight وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فاريتى” وقع على المشاركة فى إخراج فيلم روائى طويل مقتبس من رواية ليلى بروكس دالتون، والتى سيقوم بكتابه السيناريو الخاص بها مارك سميث، الذى تم اختياره كأحد أفضل الكتاب عام 2017.