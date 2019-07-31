أحمد جوهر ونجوم التسعينيات في أوبريت «الحرية»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يجهز عدد من مطربى جيل التسعينيات لتسجيل أوبريت غنائى جديد يحمل اسم “الحرية” من كلمات يسرى خليفة، وألحان وتوزيع هانى عادل أنوش، ومن غناء المطربين أحمد جوهر، ويحيى عراقى وغيرهما من مطربى جيل التسعينيات، الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال فترة تواجدهم، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأوبريت خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان عدد كبير من مطربى جيل التسعينيات فى مقدمتهم هشام عباس وإيهاب توفيق أحيوا واحدة من أقوى الحفلات الغنائية فى مصر عام 2017، وهو الحفل الذى أطلق عليه اسم “حفل القرن”، نظرا لالتقاء قامات فنية أثرت الحياة الغنائية بأعمالها الناجحة فى هذه الفترة.
والجدير بالذكر أن أحمد جوهر قدم عددا من أغانيه التى قدمها لجمهوره فى فترة التسعينيات، مثل “شبكنى الهوا” و”عليه العوض” و”أوعدك”.
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